تزامناً مع موسم العودة إلى المدارس، شاركت شركة الكويت للتأمين الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال ومستشفى بيت عبدالله لرعاية الأطفال في المستشفى (كاتش وباتش) بفعالية «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2022-2023 في مستشفى بيت عبدالله وتأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية والخيرية للشركة تعبيرا عن روح المشاركة الاجتماعية، حيث تحرص الشركة دائما على توفير مختلف سبل الدعم للمؤسسات والجمعيات الخيرية والصحية المعنية في البلاد. وقد شارك في الفعالية عدد من الأطفال المشمولين بالرعاية وأسرهم الذين يستعدون مع أبنائهم للعودة إلى العام الدراسي الجديد، ونظرا لأن العام الجديد سيكون حضور الطلاب فيه بشكل كامل، هدفت هذه الفعالية إلى كسر شعور الخوف بعد الانقطاع الطويل نتيجة جائحة «كورونا» التي اجتاحت العالم قبل عامين ونصف. وبهذه المناسبة، قالت مديرة التواصل في شركة الكويت للتأمين، فجر الصايغ: إن الفعالية تضمنت عددا من الورش الفنية حول موضوعات متنوعة، أبرزها ورشة «تزيين الأقلام» و«الرسم على المقلمة» إضافة الى الأنشطة الترفيهية والتفاعلية. كما تبرعت الشركة لشراء الألعاب والأدوات الترفيهية والتعليمية لغرف الألعاب التابعة لـ (كاتش وباتش) في 8 مستشفيات حكومية لرفع معنوياتهم أثناء فترة علاجهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.