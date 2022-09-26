انطلاقاً من حرصها على المساهمة بإنقاذ حياة المرضى وتأكيدا لدورها المجتمعي، نظمت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «المعامل» حملة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي الكائن في الشويخ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع بنك الدم المركزي. وأكدت «المعامل» أن هذه الحملة تأتي انطلاقا من واجبها الإنساني الذي يعتبر على رأس أولويات مجلس الادارة، حيث تحرص الشركة على تنظيم حملات التبرع بالدم بشكل دوري ليتمكن موظفوها والعاملون فيها من المساهمة بدورهم المجتمعي بشكل إيجابي وصحيح وبما يرسخ معاني التعاون والعطاء. وأشارت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «المعامل» الى الوعي الصحي الكبير الذي يضطلع به العاملون فيها ولما لهذه المبادرة من فوائد صحية على جميع المتبرعين وعلى المجتمع ككل وبما يعكس جزءا من صور التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وأشادت «المعامل» بالإقبال الكبير والمميز من جميع العاملين في مختلف الإدارات والأقسام على التبرع بالدم، لقناعتهم بأهمية ذلك ولما له من آثار إيجابية في إنقاذ أرواح الناس ودعم مخزون بنك الدم من أكياس الدم التي توزع على المستشفيات، مشيرة الى تنوع فصائل الدم التي تم جمعها.