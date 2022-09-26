الدوحة - فريد عبدالباقي



يختتم المنتخب القطري الأول لكرة القدم تحضيراته اليوم استعدادا لمواجهته المرتقبة أمام منتخب تشيلي في الـ 8:00 مساء الغد على ستاد «فيولا بارك» بالنمسا، في ثالث وديات العنابي أثناء فترة «FIFA Days» لشهر سبتمبر الجاري.



وكان المنتخب القطري خسر المباراتين الوديتين أمام كرواتيا تحت 23 عاما وكندا، بنتيجة 0-3 و0-2 تواليا، وذلك ضمن برنامج العنابي استعدادا لكأس العالم قطر 2022 والتي ستقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين، فيما خسر منتخب تشيلي المواجهة الودية أمام المنتخب المغربي 0-2.



ويلعب العنابي ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات هولندا والإكوادور والسنغال.



ومن المقرر أن يخوض العنابي مرانه الأول في الدوحة عقب انتهاء معسكره الأوروبي على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد 2 أكتوبر المقبل، والتي ستكون مفتوحة أمام الجماهير ووسائل الإعلام المختلفة.