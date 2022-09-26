قال مرشح الدائرة الأولى خالد القلاف إن «الأراضي الفضاء متوافرة وهناك وفرة في رأس المال، متسائلا: لماذا ننتظر 15 سنة وهي ملك الدولة إلا أنها تحت يد شركة نفط الكويت، وتحتاج موافقتها لكي نقوم ببناء مدن إسكانية عليها؟».



وتساءل «لماذا لا نقوم ببناء أرض المطلاع خلال 5 سنوات؟ لماذا لا يتسلم المواطن قسيمته؟»، داعيا إلى إنشاء شركات مســـاهمة كـــويتية يساهم فيها المواطنون لتعمير تلك الأراضي الفضاء، ولتكن هناك نسبة مساهمة للقطاع الخاص ونسبة للحكومة وللمواطنين نسبة اكتتاب، ونقوم ببناء مدن إسكانية على الخط الساحلي، لماذا تتكدس المدن الإسكانية في خط واحد؟.



وذكر القلاف «أول ما يتخرج الشاب يسوي أوراقه الثبوتية، فلماذا لا يتم تسجيله تلقائيا ضمن طلبات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ؟».