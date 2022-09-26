استعرض المصمم الإيطالي جورجيو أرماني مجموعة ربيع وصيف فاتحة الألوان تحتوي على الكثير من التفاصيل المتلألئة لخط الأزياء الرئيسي الذي يحمل اسمه في أسبوع الموضة في ميلانو

وافتتح المصمم المخضرم البالغ من العمر 88 عاما العرض الذي أطلق عليه اسم (فيل دور) "خيط من ذهب" بإطلالات بألوان فاتحة من درجات الرملي والرمادي. وارتدت العارضات سترات طويلة وسراويل فضفاضة متماشية في اللون مع حقائب ذهبية وأحذية رياضية.

ثم تحول إلى درجات مختلفة من اللون الأزرق لتقديم قطع علوية بشراشيب وفساتين طويلة ومجموعة متنوعة من السترات القصيرة

وحملت العديد من التصاميم زخارف متلألئة. وفي نهاية العرض، ارتدت العارضات مجموعة من أزياء السهرة الذهبية.

وقال أرماني ممازحا للصحفيين حول كثرة الألوان اللامعة في المجموعة "لا يمكنني صنع ملابس دون وجود قطعة ترتر واحدة على الأقل".

وأضاف أنه قبل بضع سنوات، كان من غير اللائق ارتداء أزياء بتطريزات لامعة خلال النهار ولكنه أصبح مقبولا الآن، لافتا إلى أن الشيء الأهم هو التنسيق بالشكل الجيد. وكرر أن الفكرة الرئيسية للمجموعة هي "زهاء الألوان".

وارتدت العارضات بشكل رئيسي صنادل مسطحة.

وسبق أن قدم أرماني أحدث مجموعة لخطه الثاني إمبوريو أرماني يوم الخميس.