بالشراكة مع وزارة الخارجية القطرية أعلن متحف الفن الإسلامي في قطر أنه سوف ينظم معرضا يحمل أسم "سَفر"، وهو معرض مؤقت يسلط الضوء على تجارب اللاجئين الأفغان في قطر بعد إجلائهم في عام .2021

وأوضح بيان صادر عن متحف الفن الإسلامي تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) نسخة منه أن المعرض سيقام في حديقة متحف الفن الإسلامي، ويفتح أبوابه للجمهور في 6 تشرين أول / أكتوبر وحتى 31 كانون أول / ديسمبر .2022

ويسلط معرض"سَفر" الضوء على تجارب وقصص اللاجئين الأفغان من خلال مجموعة من القصص المصورة والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو بدءاً من نظرة على تاريخ أفغانستان وأهمية موقعها الجغرافي على مفترق طرق التجارة القديمة وثروتها ومواردها الطبيعية، فضلاً عن كونها جزءاً من أهم وأكبر الإمبراطوريات، وأساس الحضارات منذ العصر البرونزي.

وفي حديث لها حول المعرض ، قالت الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة متاحف قطر: " قصة الشعب الأفغاني هي قصة صمود في مواجهة التحديات الشديدة التي مروا بها أثناء الإجلاء. إنه لشرف كبير أن نتشارك مع وزارة الخارجية لتسليط الضوء على هذه القصص المؤثرة والملهمة، مع الاحتفال بالثقافة الغنية والتاريخ الغني لأفغانستان".

كما يسلط المعرض الضوء على أهمية أفغانستان كمركز ثقافي وحضاري مهم لآلاف السنين، ويتناول دعم قطر وعلاقاتها الثنائية مع أفغانستان على مدار الثلاثين عاماً الماضية ودورها خلال عملية الإجلاء في عام .2021

من جهتها قالت لولوة الخاطر، مساعد وزير الخارجية: "يضيء هذا المعرض القوي، من خلال القصص الحية، على ما يمكن للاجئين فعله فيما لو أتيحت لهم الفرصة والأدوات المناسبة لذلك. وتفخر قطر بدورها في تسهيل إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من أفغان أو جنسيات أخرى من أفغانستان، وستواصل دعم الشعب الأفغاني في مساعيه نحو الاستقرار والازدهار".