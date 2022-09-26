بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان خلال الفترة من 2012 - 2021 أكثر من 362 مليار درهم، مسجلاً معدل نمو بنسبة 9ر98 % ليصل إلى 5ر46 مليار درهم بنهاية 2021، مقابل 4ر23 مليار درهم في نهاية عام .2012

وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الاماراتي ، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الإثنين ، أن الصادرات غير النفطية استحوذت على نسبة 33% من إجمالي التجارة غير النفطية خلال السنوات العشر الماضية مسجلة ما قيمته 120 مليار درهم.

وبلغت حصة إعادة التصدير 5ر45 % وبقيمة 165 مليار درهم، فيما حازت الواردات على نسبة 5ر21 % من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال الفترة نفسها مسجلة ما يقارب 77 مليار درهم.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري 2ر24 مليار درهم، توزعت بين 8ر8 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و9ر9 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، و4ر5 مليار درهم قيمة الواردات.

وبحسب بيانات تقرير حجم التجارة الخارجية بين البلدين، سجل العام 2013 ارتفاعاً في التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 23 % ليصل إلى 8ر28 مليار درهم، مقارنة بحجم التجارة في .2012

وسجل العام 2019 أعلى معدل تبادل تجاري بين الإمارات وسلطنة عمان خلال العقد الماضي بقيمة 48 مليار درهم، فيما سجل العام 2021 نمواً بلغ 10% ليصل إلى 5ر46 مليار درهم، مقابل 3ر42 مليار درهم بنهاية عام .2020

وأظهر التقرير أن زيوت نفط وزيوت معدنية /غير خام/ تصدرت قائمة أهم خمس سلع تم استيرادها من سلطنة عمان العام الماضي وبقيمة 49ر1 مليار درهم، وتلتها خامات حديد ومركزاتها بقيمة 45ر1 مليار درهم، وقضبان حديد أو صلب بقيمة 36ر1 مليار درهم.

وتصدر ذهب خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق قائمة أهم خمس سلع تم تصديرها إلى سلطنة عمان بقيمة 41ر2 مليار درهم، وأسلاك من نحاس بقيمة 31ر1 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت معدنية /غير خام/ بقيمة 916 مليون درهم، وسجائر بقيمة 889 مليون درهم، ومنتجات حديدية بقيمة 765 مليون درهم.