اختارت المنظمة الدولية لأبحاث طب الأسنان IADR القائم بأعمال رئيس قسم العلوم الجراحية بكلية طب الأسنان في جامعة الكويت د.فواز الزعبي كمحكم بالإضافة إلى 9 محكمين آخرين من مختلف دول العالم للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك ضمن لجنة تقييم الأبحاث الدولية لطلبة الدراسات العليا لأبحاث طب وجراحة الفم والأسنان والفكين.



وتقوم لجنة التحكيم بمراجعة الأبحاث المقدمة من قبل طلبة الدراسات العليا في الجامعات والمستشفيات على الصعيد الدولي لاختيار أفضل الأبحاث المقدمة سنويا في عدة مجالات، ويأتي اختيار الزعبي ضمن استعدادات المنظمة الدولية لأبحاث طب الأسنان للمؤتمر الدولي السنوي المزمع إقامته العام المقبل.



من جهته، ذكر القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان د.راشد العازمي أن اختيار الزعبي يؤكد المستوى الأكاديمي الرفيع لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وسمعتهم المرموقة في المحافل الدولية، والذي انعكس بشكل إيجابي على التحصيل العلمي لطلبة الكلية.