أصدرنا أكثر من 450 كتاباً اشتمل كثير منها على معلومات موثقة أضافت إلى تاريخ الكويت تفصيلات وبيانات لم تكن معروفة من قبل



أكد رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية د.عبدالله الغنيم ان المركز الذي أنشئ بموجب المرسوم الأميري رقم 178 لعام 1992 يعد مصدرا وطنيا للعلم والمعرفة بتاريخ الكويت وشؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتراثية.



وقال الغنيم في لقاء مع «كونا» بمناسبة الذكرى الثلاثين على انشاء المركز إن (البحوث والدراسات الكويتية) أصبح ذاكرة للكويت ومصدرا أساسيا لكل من يرغب في الكتابة عن الكويت لما تحويه مكتبته وأرشيفه التاريخي من معلومات فريدة ومهمة.



وأوضح ان المركز يضم مكتبة في طابقين تشتمل على أكثر من خمسين ألف كتاب تستقبل الدارسين والباحثين، مشيرا إلى أن المركز يضم طابقا خاصا بترميم الوثائق وفهرستها وتصنيفها به ما يزيد على عشرين مليون وثيقة (حكومية وأهلية) أصبحت في مجموعها مادة ثرية للباحثين في الشأن الكويتي.



واضاف ان هناك طابقا مخصصا لأعمال الحاسب الآلي تتم فيه عمليات المسح الضوئي والرقمنة لمواد التراث الثقافي باختلاف أنواعها سواء الورقية منها أو السمعية أو البصرية مبينا ان النسخ الرقمية تحفظ الكترونيا على خوادم خاصة وتقدم تلك الخدمات لكل مؤسسات وهيئات الدولة.



وأشار الى اسهام المركز بشكل كبير في رقمنة أرشيف مجموعة من المؤسسات منها الهيئة العامة للجنوب العربي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالإضافة لبعض الوثائق الأهلية والخاصة.



وكشف الغنيم ان من اهم إنجازات المركز اصداره أكثر من 450 كتابا اشتمل كثير منها على معلومات موثقة أضافت إلى تاريخ الكويت تفصيلات وبيانات لم تكن معروفة من قبل أهمها الكويت وجودا وحدودا مترجمة لتسع لغات والكويت في خرائط العالم حقائق ووثائق مترجمة لأربع لغات.



وبين انه أصدر أيضا رد الكويت على الادعاءات العراقية الواردة في مذكرة وزير الخارجية العراقي المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في مايو 1992 اضافة الى اصدار كتاب المقاومة الكويتية من خلال الوثائق العراقية مترجم لثلاث لغات وكتاب الكويت وعلاقاتها الدولية خلال القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين وغيرها من الإصدارات مثل مجلة كاظمة وتاريخ التعليم في الكويت والنشاطات البحرية القديمة في الكويت.



وأضاف ان المركز يصدر مجلة دورية عنوانها (رسالة الكويت) تصدر كل ثلاثة أشهر وبلغت أعدادها الصادرة والمعدة حتى أكتوبر 2022 ثمانين عددا وهي مستمرة في النهج المميز الذي حرصت عليه في تقديم مادتها التي تجمع الموضوعات والمقالات المعززة بالصور الفوتوغرافية والوثائق التي تنشر للمرة الأولى والتي أصبحت رافدا جديدا من روافد تاريخ الكويت ومناحي الحياة فيها.



وكشف الغنيم انه في مجال الوثائق تمكن المركز من تنظيف وحفظ وترميم 1.450.120 وثيقة من أرشيف الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي وتمت فهرستها وتصنيفها وإدخالها الحاسب الآلي الى جانب 1.034.456 وثيقة من مخلفات الغزو العراقي الغاشم وقد تم الاعتماد عليها في إعداد عدد من الدراسات والكتب عن الغزو العراقي الغاشم.



وذكر ان المركز يستقبل الكثير من الشخصيات الوزارية والديبلوماسية والرسمية والأكاديمية والثقافية للاطلاع على اعماله وانجازاته من الكويت والدول العربية والأجنبية ومن الدارسين والباحثين والمهتمين بالتعرف على تاريخ الكويت وإنجازات المركز وإصداراته.



وقال ان المركز يلبي طلبات الهيئات والمؤسسات المختلفة من الإصدارات مثل وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووزارات الدولة ومؤسسات التعليم العالي ومكتبة الكويت الوطنية وديوان المحاسبة والأمانة العامة للأوقاف وسفارات الكويت بالخارج والعديد من الجهات الخارجية.



وأفاد الغنيم بأن مكتبة المركز تستقبل الكثير من الباحثين والدارسين والأكاديميين وغيرهم صباحا ومساء للإفادة مما تضمه المكتبة من مراجع وكتب بالإضافة إلى ما تضمه المكتبات الخاصة المهداة إلى المركز من بعض الشخصيات الكويتية والتي بلغ عددها نحو 20 ألف كتاب مشيرا الى ان المركز يشارك في العديد من المعارض والمناسبات المحلية والدولية لعرض أحدث اصداراته