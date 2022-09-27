تسلم سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رسمياً رئاسة مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية في دورته الثالثة والثلاثين بعد المائة خلفًا لنظيره الإماراتي عبد الله المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك في إطار تولي مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية للاتحاد.

وبهذه المناسبة.. أكد ناس - وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الثلاثاء - أهمية التعاون والتكامل التجاري والاقتصادي بين الدول العربية لكل ما من شأنه زيادة حجم الصادرات البنية، والعمل على تشجيع زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، مشدداً على أن تنمية القطاع الخاص لدفع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاديات العربية والعمل على وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وجعله أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق مستهدفات رؤى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية سيكونان من أولويات اهتمامات البحرين خلال ترؤسها للدورة الحالية للاتحاد.

وتوجه ناس بالشكر والتقدير لـ عبدالله المزروعي المنتهية ولايته للاتحاد، على كل الجهود التى بذلها فى سبيل إدارة هذا الاتحاد، وفى سبيل دفع مسيرة العمل" الغرفي" للأمام وترسيخ مبادىء التعاون بين الغرف التجارية العربية، وإثارة القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العربية بمختلف المحافل العالمية والدولية، فى فترة عصيبة عانى منها عالمنا العربي جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، داعيا إلى تعزيز المسيرة العربية المشتركة وتطلعها المستمر إلى دور فاعل للقطاع الخاص في العالم العربي وأهمية أخذ الاتحاد لزمام المبادرة في زيادة الاستثمارات والتبادلات التجارية بين الدول العربية بما ينعكس إيجاباً على تحقيق مزيد من النمو لاقتصاديات الوطن العربي.

وأعرب رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن اعتزازه بالدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في تنمية أطر التعاون والتنسيق بين الغرف التجارية العربية وتنسيق جهودها من أجل التعاون المشترك لتطوير قطاع الأعمال العربي، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف العربية سيعمل خلال الفترة المقبلة عبر رؤية واضحة واستراتيجية شاملة نحو تفعيل دور اتحاد الغرف العربية ومساهماته في تنمية وتعزيز منظومة الاقتصاد العربي.

وأكد سعيه خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد بالعمل على تحقيق التكامل العربي وتعزيز الدور الهام الذي يقوم به الاتحاد من أجل تشجيع الحركة الصناعية والاستثمارية والتجارية بالدولة العربية مع وضع استراتيجية فاعلة لتدعيم منظومة الأمن الغذائي العربي باعتبارها من أهم الملفات على طاولة الوطن العربي في الوقت الراهن.

من جانبه ، هنأ الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، مملكة البحرين بمناسبة توليها رئاسة الاتحاد ممثلة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، مبدياً عميق الشكر والتقدير إلى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الأمارات العربية المتحدة السيد عبد الله المزروعي، على ما حققه من إنجازات طيلة فترة الدورة الماضية والتي توجت بالعديد من الخطوات المهمة والنجاحات بالأخص فيما يتعلق بدعم التجارة العربية البينية.

وأكد على النجاحات التي حققها الاتحاد في الدورات السابقة لخدمة الكيانات الاقتصادية العربية، منوهاً بما تقوم به غرف التجارة والصناعة في الدول العربية لإنجاح التعاون بينها نحو الإسهام في التغلب على المزيد من التحديات التي تواجه الصادرات العربية والتجارة البينية بين الدول العربية.