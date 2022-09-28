الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني ترشحه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» ومعه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، كممثلين عن القارة الآسيوية بجانب عضويتهما التنفيذية في الاتحاد القاري.



ويدخل في الإطار الانتخابي لمقعد ممثل اتحاد غرب آسيا في المكتب التنفيذي الآسيوي، رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين، وهو المنصب المستحدث مؤخرا بالاتحاد القاري لكافة الاتحادات الإقليمية، بجانب دخول رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال واللبناني هاشم حيدر والأردني لؤي عميش والفلسطينية سوزان شلبي، لمناصب عضوية المكتب القاري.



ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي اجتماعها الـ33، يومي الأول والثاني من فبراير 2023 في العاصمة البحرينية (المنامة)، حيث تقوم الاتحادات الوطنية الأعضاء بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للدورة من عام 2023 حتى 2027 وبحسب الرزنامة الرسمية، فسيتم إغلاق باب الترشح للمناصب الآسيوية في الأول من أكتوبر المقبل.



وستجرى الانتخابات الآسيوية على منصب رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي و6 أعضاء في مجلس «فيفا» من بينهم عضوة من عضوات المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي بجانب النواب الخمسة لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والعضوات النسائيات في المكتب التنفيذي، من بينهن واحدة تصبح عضوة في مجلس «فيفا» وتسعة أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



ومن المنتظر أن يشهد اجتماع الجمعية العمومية تزكية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسا للاتحاد القاري لولاية ثالثة بجانب منصب نائب رئيس «فيفا»، حيث حصل على تأييد 46 اتحادا وطنيا.



من جانب اخر، تنطلق اليوم منافسات دورة «دوحة أفنيو» الدولية لكرة السلة، التي تقام في الصالة المغطاة بنادي الغرافة، تحت إشراف الاتحاد القطري لكرة السلة، ومن تنظيم شركة «دوحة أفنيو سبورت»، وذلك ضمن استعدادات الفرق للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي ستقام في الكويت الشهر المقبل.



ويلعب اليوم فريق الرياضي بيروت اللبناني مع البشائر العماني في الـ4:00 عصرا، ثم يلتقي السد القطري مع الحكمة بيروت اللبناني في الـ6:00 مساء، وغدا يلتقي الحكمة بيروت مع البشائر العماني في الـ4:00 عصرا، ثم السد مع الرياضي بيروت في الـ6:00 مساء.

وتختتم المنافسات الجمعة المقبل، بلقاء الحكمة والرياضي، والسد والبشائر العماني.