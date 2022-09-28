القاهرة - سامي عبدالفتاح



ينفض اليوم معسكر المنتخب المصري بقيادة البرتغالي فيتوريا، بعد أداء ودية أمس أمام ليبيريا، وبالأمس أيضا انفض معسكر المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي، بعد أداء تجربته الثانية أمام منتخب بنين والتي انتهت بالفوز 2-0 سجلهما إياد العسقلاني لاعب الإسماعيلي، وإسلام المزين لاعب المصري البورسعيدي، ليعود لاعبا المنتخبين إلى فرقهم لاستكمال الاستعداد للموسم المحلي الجديد مع مطلع أكتوبر المقبل، وأيضا للمهام الأفريقية للأهلي والزمالك في بطولة دوري الأبطال، وفريقي بيراميدز وفيوتشر في بطولة الكونفيدرالية.



وبعد الفوز أبدى ميكالي، رضاه عن مستوى الفراعنة في الودية الثانية أمام بنين، وكانت الودية الأولى أمام الفريق نفسه قد انتهت بالتعادل السلبي.



إلى ذلك، تلقى نادي الزمالك تأكيدات بلعب مباراة الذهاب في دور الـ 32 لبطولة دوري الأبطال أمام فريق فلامبو البوروندي في تنزانيا، بعد أن رفض النادي البوروندي فكرة لعب مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة.