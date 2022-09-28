

واصلت الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) تعميق شراكتها مع لوياك من خلال مشاركتها في عدة مبادرات شبابية منها برنامج الجوهر للتدريب الاعلامي من أكاديمية لوياك للفنون «لابا» وبرنامج «كن.» وقد وقعت الجامعة الأمريكية في الكويت اتفاقية تعاون مع «لابا،» لإتاحة الفرصة لطلبة الاعلام بالجامعة للتسجيل في برنامج الجوهر الذي تقدمه «لابا،» بحيث يحصل الطلبة على حوالي 9 وحدات دراسية تحتسب ضمن متطلبات تخرجهم. يتكون برنامج الجوهر من 3 مستويات، يحتوي المستوى الأول على 5 ورش عمل اعلامية، ويتكون المستوى الثاني من التدريب العملي على الأداء والتعبير الصوتي، إضافة إلى تطوير مهارات اللغة العربية، وسيتم البرنامج بإشراف أحد الاعلاميين المعروفين لتقييم الطلبة. كما استضافت الجامعة الأمريكية برنامج «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية، حيث منحت الشباب المشاركين في البرنامج فرصة استخدام الموارد والمرافق التي يحتاجونها للتعلم ولتطبيق مفاهيم ريادة الأعمال.