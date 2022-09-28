ثامر السليم



قال مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي إنه تم تسجيل الطلبة الأجانب بعد تسجيل الطلبة الكويتيين لقبولهم في الشواغر التي لا يقبل عليها الطلبة الكويتيون وهذا تم فعليا، وتم تحديد الشواغر بعدد 700 مقعد تقريبا سجل منهم 300 طالب في جميع الكليات حتى الآن.



وقال د.الرومي، في كلمته في حفل استقبال العام الدراسي الجديد الذي أقيم أمس في كلية العلوم الإدارية: إخواني وأخواتي أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الأكاديمية المساندة والإدارية، وأبنائي الطلبة والطالبات، أرحب بكم في حفل استقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، متمنيا لكم عاما دراسيا سعيدا حافلا بالعطاء والجد والاجتهاد.



وأضاف: ولنرحب معا أعضاء وإدارات بـ 42 ألف طالب لهذا العام ملتحقين بـ 16 كلية علمية و89 قسما في جامعتنا ـ جامعة الكويت ولنرحب جميعا بأكثر من 8 آلاف من الطلبة المستجدين فكونوا لهم العون والمشورة.



ولفت د.الرومي إلى أن جامعة الكويت صرح العراقة والفخر امتد عطاؤها لأكثر من 56 عاما وهي أول جامعة أنشئت في الكويت، فحافظوا عليها، فتقدم الجامعة وسمعتها يعد من مسؤولياتنا جميعا، وسبيلنا لتحقيق النجاح والتقدم هو التعاون بين جميع منتسبي الجامعة والعمل على تحقيق الإنجازات، ولا شك يدا بيد سوف نصل جميعا إلى التميز.



وتابع: اعلموا أن جامعة الكويت لن تدخر أي جهد في سبيل رفعة مؤسستها وجميع منتسبيها بفضل من الله عز وجل والرعاية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وكل المسؤولين.



بدوره، هنأ الأمين العام لجامعة الكويت د.محمد زينل أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الأكاديمية المساندة والإدارية والطلبة والطالبات في بداية العام الدراسي الجديد ودعاهم لبذل الجهد لدعم المسيرة الأكاديمية المتميزة لجامعة الكويت.



وقال: كما نرحب بالتحاق 8 آلاف طالب وطالبة من المستجدين في جامعة الكويت ونتمنى لهم عاما دراسيا مليئا بالنجاح والتوفيق، هذا بالإضافة الى قبول الطلبة المتفوقين من الطلبة الأجانب.



وأضاف: بالنسبة لتسكين المناصب الإشرافية في الأمانة العامة للجامعة متوقفة حاليا بقرار من مجلس الوزراء ومن المتوقع أن تبدأ عجلة التسكين في بداية شهر مارس القادم، حيث اننا حاليا بانتظار التقييمات التي تعمل للموظفين المرشحين لهذه المناصب، أما تسكين المناصب الإدارية فسنباشر العمل على تسكينها قريبا جدا.