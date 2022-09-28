محمد راتب



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية سلطان ناصر العتيبي أنه تم تكريم المتفوقين من خريجي المراحل النهائية للعام الدراسي 2021 ـ 2022، في حفل مهيب حضره أعضاء مجلس الإدارة وأولياء أمور المتفوقين.



وأشار العتيبي إلى أن تم التحضير لهذا الحفل وتوزيع الدروع التكريمية والهدايا القيمة وهواتف الآيفون، مبينا أن تكريم الطلبة حافز لمزيد من الاجتهاد والتفوق وتقديم الأفضل لرفعة البلاد، حيث كانت الأعداد كبيرة ما ادخل البهجة والسرور إلى قلوب الجميع. وفي إطار آخر، أوضح العتيبي أنه جرى افتتاح أكبر معرض للقرطاسية واللوازم المدرسية بخصومات 20% للجميع، مع كوبون للمساهمين بقيمة 50 دينارا، وذلك لتخفيف الأعباء، بمشاركة كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال. وزاد أن المعرض يضم تشكيلة واسعة ويشهد منافسة كبيرة وقوية بين الشركات المشاركة التي تحرص على تقديم أجود ما لديها من أصناف، داعيا الجميع الى الحضور والاستفادة من العروض المقدمة والتخفيضات المطروحة.