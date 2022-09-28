مفرح الشمري



افتتح فيلم «UPSIDE DOWN» مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي في دورته الثانية وذلك في قاعة فدريكو فلليني في مدينة شينيشيا السينمائية العالمية في روما، وذلك بحضور مخرج الفيلم وأبطاله المخرج الإيطالي LUCA TORNATORE والفيلم سيناريو وإخراج لوكا تورناتوري ومن بطولة الإيطالي الشاب جابرييل بيلو الذي يعاني من متلازمة داون مثل الشخصية التي يؤديها في الفيلم وهي شخصية «باولو» والذي يحاول أن يعيش حياة طبيعية فهو يعمل في مطعم، لكنه يتصرف أحيانا كطفل نظرا لضعف إدراكه، تحاول أمه تشجيعه دائما لكن والده يعامله بجفاء شديد في صالة الألعاب الرياضية، يلتقي باولو بمدرب الملاكمة أرماندو الذي يجتذبه للتدريب مع الملاكمين المحترفين بل وتحديهم.

يذكر ان «الأمل السينمائي الدولي» اعلن أسماء تحكيم الفيلم القصير والروائي والتسجيلي الطويل، حيث يشارك الفنان القدير محمد المنصور والفنانة إلهام شاهين والمخرج برون شوتلن في لجنة التحكيم للافلام القصيرة بينما في لجنة تحكيم الروائي والتسجيلي الطويل كل من الفنان القدير هاني لاشين والفنانة اللبنانية كارمن لبس، والناقد السينمائي الإيطالي Nicola Falcinella مبرمج أسبوع النقاد الدولي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



يذكر أن المهرجان يقام برعاية إعلامية من «الأنباء» تحت شعار «سينما بلا حدود ـ من روح الاتحاد الأوروبي»، ويستمر لغاية 4 أكتوبر المقبل، بحضور أهم نجوم التمثيل في العالم، بالإضافة إلى النجوم المكرمين الذين سيجوبون عواصم أوروبية، حيث ستقدم عروض الأفلام ضمن فعاليات المهرجان الذي يرأسه شرفيا الفنان القدير يحيى الفخراني.