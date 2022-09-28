عبدالحميد الخطيب



كعادتها دائما تحرص «القيثارة» نوال الكويتية على المشاركة في جميع المناسبات التي ترتبط بالمرأة والمجتمع، سواء بالحضور شخصيا أو من خلال تقديم عمل فني مميز، ومنذ أيام قليلة شاركت بأغنية «الله سلام» بمناسبة احتفال معهد المرأة للتنمية والسلام بيوم السلام العالمي، الذي أقيم تحت شعار «إنهاء العنصرية وبناء السلام» برعاية وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.



نوال لم تخف سعادتها بأن تكون جزءا من هذا الحدث المهم. وقالت: «فخورة ببلادي الكويت واهتمامها بالمرأة وقضايا السلام في العالم، متمنية لوطني الغالي السلام الدائم، ويعم السلام على العالم أجمع»، ونشرت عبر حسابها في «تويتر» مقطعا من أغنية «الله سلام» وهي تشدو بصوتها العذب الشجي: «الله سلام.. الحب سلام.. في هالوطن.. نبدي الكلام»، والأغنية فكرة رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان، كلمات بدر بورسلي، ألحان مشعل العروج، توزيع مشاري اليتيم وإسماعيل تونش بلاك.



يذكر أن «القيثارة» نوال اختيرت يوليو الماضي سفيرة «إكوال سبوتيفاي»، وتم تعليق صورتها على شاشات «تايمز سكوير» في نيويورك، وذلك لمواصلة منح الفنانات العربيات منصة لسماعهن على المستوى الإقليمي والعالمي، وتسليط الضوء على موسيقاهن الرائعة والملهمة.

وقالت أم حنين وقتها عن هذا الاختيار: «المرأة بطبيعة الحال قوية ودقيقة، شغوفة ومبدعة، كنت وسأستمر دائما بدعم وتمكين المرأة في شتى المجالات، أيضا أنا فخورة كوني أول فنانة خليجية تتعاون مع هذه الشركة».