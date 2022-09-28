الاختناقات تؤخر الطلاب عن العودة إلى منازلهم وتعيق إنجاز واجباتهم الدراسية ورب الأسرة يتأثر بشكل تلقائي



محمد الجلاهمة



أمر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بعمل دراسة شاملة عن أسباب الاختناقات المرورية ووضع حلول تحقق الانسيابية في حركة السير، على ان تبدأ الأجهزة المختصة إعداد الدراسات فورا مع تكثيف الدوريات في التقاطعات للعمل على الحد من الازدحام المروري وانتظام حركة المركبات وتنفيذ الخطة المرورية والأمنية مع فرز دوريات مرورية في منطقة الازدحام بمنطقة صباح السالم خلال أوقات الذروة.



وشدد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة على ضرورة تطبيق قواعد المرور على المخالفين خاصة في مناطق المدارس مع التعامل الراقي مع الحالات الإنسانية.



وأشار الخالد إلى ان الاختناقات تؤدي إلى تأخر الطلاب عن العودة الى منازلهم، ما يعيق الطلاب على إنجاز واجباتهم الى جانب تأثر رب الاسرة بشكل تلقائي، مشددا على ضرورة توفير البيئة الصالحة للاسرة .



ولفت الى تواصله مع وزيري التربية والبلدية لمنع إصدار أي تراخيص جديدة لمدارس أو ما شابه في منطقة صباح السالم نظر للكثافة المرورية الشديدة التي تشهدها المنطقة.



وجاءت أوامر الشيخ طلال الخالد بهذا الخصوص خلال زيارة ميدانية الى منطقة صباح السالم بمرافقة قطاع المرور والهيئة العامة للطرق ووزارة الاشغال والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومقاول المشروع لمتابعة الاختناقات المروية وقت الخروج من المدارس، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد وبهدف تخفيف الاختناقات المرورية.



واطلع من قيادات الدولة على أسباب الاختناقات المرورية في منطقة صباح السالم والحلول الموضوعة من القطاعات لتيسير الحركة المرورية وتقييم الوضع المروري في المنطقة على مدار الساعة خاصة أوقات الذروة مع تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلبة وقائدي المركبات وتخفيف الاختناقات المرورية.



وحضر للموقع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ومدير عام الهيئة العامة للطرق م. سهى اشكناني ووكيل وزارة الاشغال لشؤون الصيانة عبدالعزيز الصباح ونائب مدير عام الهيئة العامة للزراعة غانم السند.