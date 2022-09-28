أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء الفائزين بباقات حضور كأس العالم في قطر، وذلك ضمن حملة «البطاقة في ملعبك مع VISA» التي تتيح للعملاء فرص الفوز بجوائز باقات لحضور كأس العالم 2022 في قطر، وذلك ضمن إطار حرصه على مواصلة تميزه في منح العملاء قيمة مضافة ومميزات فريدة عند استخدام بطاقات «بيتك» في عمليات الشراء.



والفائزون بباقات حضور كأس العالم بالسحب الأول لحاملي بطاقة VISA هم: خالد صلف المطيري، نوره فوزي النجدي، محمد صالح المطيري، سوباش شاندرا ثاكشان، جمال عباس العنزي، محمد مؤيد المشري، وبالنسبة للفائزين لحاملي بطاقة VISA حسابي هم: مريم مشعل الحماد وعلي محمد القبندي.



يذكر أن مجموع الرابحين في حملة «البطاقة في ملعبك مع VISA» هو 16 فائزا، من بينهم 4 فائزين من فئة عملاء حسابي للشباب.



وعن باقات الجوائز، يحصل كل فائز على باقة لحضور احدى مباريات فيفا كأس العالم قطر 2022، تتضمن اصطحاب مرافق واحد، ورحلة ذهاب وعودة إلى العاصمة القطرية (الدوحة) لمدة 3 أيام على متن طائرة خاصة، وإقامة لمدة ليلتين في فندق 5 نجوم، ومواصلات من وإلى مطار الدوحة والملعب، وحضور مباراة كأس العالم ربع النهائي أو نصف النهائي في كبينة خاصة للفائز والمرافق.



وتشمل العمليات الشرائية المؤهلة لدخول السحب جميع العمليات الشرائية التي تتم عن طريق بطاقات «بيتك» فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية عبر الانترنت محليا وعالميا أثناء فترة الحملة، وكذلك جميع العمليات الشرائية التي تتم عن طريق بطاقات «بيتك» فيزا السحب الآلي من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية عبر الانترنت عالميا فقط أثناء فترة الحملة.



وعن آلية التأهل لدخول السحب، فقد حصل العميل على فرصة واحدة لدخول السحب مع كل 1 د.ك من مجموع قيمة العمليات الشرائية المحلية (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق المواقع الإلكترونية عبر الانترنت بالدينار الكويتي). كما حصل العميل على 10 فرص لدخول السحب مع كل 1 د.ك من مجموع قيمة العمليات الشرائية خارج الكويت (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق المواقع الإلكترونية عبر الانترنت بالعملات الأجنبية).



ويسهم إطلاق حملة «البطاقة في ملعبك مع VISA» في منح العملاء تجربة مصرفية مميزة وفرص فوز لدى استخدامهم بطاقات Visa «بيتك»، كما أن ربط الجائزة بإمكانية الاستخدام داخل الكويت أوخارجها يسهم في تشجيع العملاء على استخدام البطاقات في السوق المحلي، وتنشيط مبيعات التجار، ويواصل «بيتك» جهوده بالتعاون مع شركة Visa، لتخطيط وتنفيذ العديد من الحملات، لما لها من مردود إيجابي على مستوى رضا العملاء، وزيادة معدلات الاستخدام، وتوسيع الحصة السوقية لـ «بيتك» في مجال البطاقات المصرفية بمختلف أنواعها.