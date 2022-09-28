انطلق أسبوع الموضة في باريس الاثنين مع عرض لأحد تلامذة المصمم الشهير جان بول غوتييه.



وعلى جري العادة، ركز اليوم الأول من الحدث على المصممين الشباب، مع عرض افتتاحي للملابس النسائية لتشكيلة ربيع وصيف 2023 ضمن مجموعة المصمم فيكتور وينسانتو البالغ 28 عاما، وهو راقص سابق تدرب على يد غوتييه قبل إطلاق علامته التجارية في عام 2020.



وقال وينسانتو لوكالة «فرانس برس» إن مجموعته هي «إعلان حب» من أبناء جيله، مستوحى من زملائه المصممين الشباب. وأشار المصمم الذي غير لون شعره حديثا إلى البرتقالي، إلى أن الناس يبحثون عن «الإبداع والحرية والجنون والفكاهة» في ملابسهم في الوقت الحالي.



وقال «نبحث عن الهروب» من الواقع.