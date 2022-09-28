فوجئ جمهور ومتابعو مغني الراب الأميركي كانييه ويست بمنشور حديث له قارن من خلاله انفصاله عن زوجته السابقة كيم كارديشيان برحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي رحلت في 8 الجاري. وكتب نجم الراب في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي «لندن، أعرف كيف تشعرين، فقد خسرت ملكتي أيضا»، في إشارة إلى طلاقه من كيم كارديشيان.



وفي الوقت الذي رجح الجمهور أنه يشير إلى زوجته السابقة كيم كارديشيان بعد معاناته لتخطي انفصالهما، تكهن متابعون آخرون أنه قد يقصد في كلامه والدته دوندا ويست التي توفيت في العام 2007.



وجاء منشور كانييه ويست في أعقاب مقابلته في برنامج «صباح الخير يا أميركا» التي اعتذر خلالها لكيم أمام آلاف المشاهدين قائلا: «إنها زوجتي. وأعتذر عن أي تعب سببته لها حتى في إحباطي».