أعلن المركز السينمائي المغربي ترشيح فيلم (أزرق القفطان) من تأليف وإخراج مريم توزاني لتمثيل المغرب في مسابقة أفضل فيلم دولي بالدورة الخامسة والتسعين لجوائز الأوسكار.

وجاء في بيان للمركز أن "لجنة انتقاء برئاسة سميرة الحيمر، رئيسة قسم الاستغلال والتوزيع بالمركز السينمائي المغربي، اختارت فيلم (أزرق القفطان) من ضمن فيلمين مؤهلين لتمثيل المغرب في محفل الأوسكار، وذلك وفقا للمعايير التي تعتمدها أكاديمية فنون وعلوم السينما".

وكان الفيلم قد عرض لأول مرة عالميا بقسم (نظرة ما) في الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي في فرنسا شهر مايو أيار.

وهذه ثاني مرة يرشح المغرب فيلما للمخرجة والممثلة مريم توزاني (42 عاما) لتمثيله في مسابقة الأوسكار بعد (آدم) عام 2019 بطولة نسرين الراضي ولبنى أزبال ودعاء بلخودة.

ومن المنتظر إعلان الأفلام المقبولة بالقائمة الأولية لفئة الفيلم الدولي في الأوسكار يوم 21 ديسمبر كانون الأول بينما يكشف النقاب عن القائمة القصيرة في 24 يناير كانون الثاني.

ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية (الأوسكار) في 12 مارس آذار 2023 في لوس انجليس بولاية كاليفورنيا.