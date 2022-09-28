أيدت دول الاتحاد الأوروبي خفض الحد الأقصى لرواسب المبيدات في المزروعات والعلف الحيواني بالنسبة لمبيدين يعرف أن لهما أثار ضارة على النحل، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيديس في بيان: "نظرا للتأثير السلبي على الملقحات، ومن بينها النحل، تم وقف استخدام مركبي النيونيكوتينويد بالفعل في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت:"نتخذ اليوم خطوة جديدة تسهم في التحول إلى أنظمة غذاء مستدامة، وكذلك على المستوى العالمي".

وتم حظر الاستخدام الخارجي لكلوثيانيدين وثياميثوكسام، وهما من المبيدات الحشرية التي تضم مركبات النيونيكوتينويد، بالفعل في الاتحاد الأوروبي عام 2018".

وستخفض المستويات الجديدة الحدود القصوى للرواسب إلى أدنى مستوى يمكن قياسه بأحدث تكنولوجيا.

وسيتم إحالة القاعدة إلى المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي للحصول على الموافقة النهائية، ولديهما شهران لاتخاذ قرار.

وما لم تكن هناك اعتراضات من المؤسستين سيتم تبني القاعدة في مطلع .2023