أعلنت شركة ليجو الدنماركية للألعاب الأطفال تحقيق أرباح مرتفعة خلال أول ستة أشهر من العام، وذلك بفضل الطلب القوي الذي ساعد في تعويض التكالف المرتفعة.

وقالت الشركة إن الارباح التشغيلية بلغت 9ر7 مليارات كرون دنماركي (أقل من 5ر10 مليار دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأدى الطلب القوي لارتفاع المبيعات بنسبة 17% لتصل إلى 27 مليار كرون، مما ساعد في تعويض ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والشحن.

وقال المدير التنفيذي للشركة نيلز بي في بيان" لقد حظينا ببداية جيدة في عام 2022، ونحن سعداء بأدائنا، وهو أعلى من توقعاتنا بعد سنة 2021 الاستثنائية".

وأضاف أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي الغامض في أنحاء العالم، فإن الطلب مستمر على منتجات الشركات.

وقالت الشركة إنه تم افتتاح 66 متجرا جديدا لها خلال النصف الأول من عام 2022، من بينهم 46 فرعا في الصين.