أصدرت الصين خطة لتكثيف الدعم لإنشاء سيناريوهات سليمة وبناء مصانع رائدة في قطاع التصنيع الذكي في عام 2022.

وبحسب تعميم صدر بشكل مشترك عن أربع هيئات حكومية بما في ذلك وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، تخطط البلاد لإنشاء مجموعة من السيناريوهات التي تتميز بمستوى تقني وقيمة تطبيقية مرتفع، وتحقيق اختراقات من حيث التكنولوجيات، والمعدات، والبرمجيات والمعايير والحلول الرئيسية.

وستحدد الخطة المذكورة سيناريوهات قابلة للتكرار يمكن تعميمها في المصانع وورش العمل، بينما سيتم بناء مجمعات رائدة في مجالات تشمل المواد الخام، وإنتاج المعدات، والسلع الاستهلاكية والمعلومات الإلكترونية وغيرها من المجالات.