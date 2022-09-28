قالت مصادر نطفية ومصرفية إن شركتي شل البريطانية الهولندية العملاقة وإكسون موبيل الأمريكية للنفط والغاز الطبيعي بدأتا عملية مشتركة لبيع أصولهما الهولندية والبريطانية في بحر الشمال.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركتين اختارتا شركة جيفريز للاستشارات المالية لإدارة عملية البيع، في حين رفض متحدثون باسم هذه الأطراف التعليق على هذه الأنباء.

وقال مسؤول مالي بشركة شل للطاقة في وقت سابق، إن الشركة تتوقع أن تصل ضريبة المكاسب غير المتوقعة الأخيرة في بريطانيا إلى نحو 420 مليون دولار في الربع الثالث من العام.

ونقلت بلومبرج عن سينياد جورمان قوله إنه تم إقرار الزيادة في الضريبة على أرباح النفط والغاز في المملكة المتحدة بنسبة 25?? في منتصف تموز/يوليو الماضي، ولهذا لم تؤثر على نتائج الربع الثاني من العام.

وأضاف جورمان :" نعلم مدى تأثير الضريبة على الأرباح المفاجئة ، ونعلم أن لدينا القدرة على مواصلة الاستثمار في المملكة المتحدة".