أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم الأربعاء، القبض على أكثر من ثلاثين شخصا يشتبه في كونهم أعضاء بالمافيا أو متواطئين معهم، وذلك في سلسلة من المداهمات على مستوى البلاد.

وقالت شرطة الدرك (كارابينييري) في كاتانيا إن المداهمات التي أجريت في الصباح الباكر استهدفت إحدى عصابات كوسا نوسترا. وشارك نحو 250 شرطيا في المداهمات.

ويشتبه في أن هؤلاء المقبوض عليهم أعضاء في إحدى منظمات المافيا، والتورط في أعمال الابتزاز وتجارة المخدرات وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني.

وألقى الدرك أيضا القبض على أحد زعماء عصابة سانتاباولا-اركولانو.

وضبط رجال الشرطة أيضا مفردات بقيمة أكثر من أربعة ملايين يورو (8ر3 مليون دولار).