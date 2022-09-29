محمود عيسى



احتفظت الكويت للشهر الخامس على التوالي بمركزها الثالث خليجيا والخامس اقليميا على مؤشر مجلة ميد للمشاريع الخليجية للفترة الواقعة بين 5 أغسطس و9 سبتمبر بمشروعات قيمتها 202 مليار دولار، رغم تراجع بنسبة 1.94% عن قيمة العقود خلال الفترة السابقة والبالغة 206 مليارات دولار.



وعلى غرار الفترة السابقة، فقد حلت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات في المركزين الاول والثاني بمشاريع قيمتها 1.32 تريليون دولار و521 مليار دولار على التوالي، وحلت قطر وعمان والبحرين في المراكز الرابع والخامس والسادس بمشاريع قيمتها 193 مليار دولار، و184 مليار دولار و52 مليار دولار على التوالي.



وعلى المستوى الخليجي، انخفض مؤشر مشاريع الخليج بنسبة 1.1% في الفترة المذكورة، حيث كان هناك ما قيمته 3.03 تريليونات دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في منطقة الخليج في نهاية الفترة، واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على ما نسبته 81% منها لتصل قيمتها الى 2.48 تريليون دولار.



وقد تباطأ التراجع في قيمة المشروعات الخليجية للفترة المذكورة مقارنة مع نظيره الاعلى والذي بلغت نسبته 8% الذي سجله المؤشر خلال شهر يوليو، والذي كان أحد أكبر الانكماشات المسجلة لنشاط المشاريع الخليجية.



وقالت المجلة إن السوق الإماراتي كان الأفضل أداء خلال هذه الفترة، حيث ارتفع 1.1%، ولكن الزيادة التي سجلتها الإمارات قوبلت بتراجع 20 مليار دولار بالسوق السعودية، ولكن على الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ، إلا أن هناك زيادة في نشاط البناء بالمملكة خلال العام الماضي مع انتقال عدد متزايد من المشاريع إلى مرحلة التنفيذ.



وفي حين كان الانخفاض البالغ 20 مليار دولار في المشاريع السعودية أكبر انخفاض في منطقة الخليج، فقد كان الانخفاض بقيمة 11.7 مليار دولار في العراق من حيث النسبة هو الأهم لأنه يمثل انخفاضا بنسبة 4% خلال هذه الفترة.



ويعزى الانخفاض الحاد إلى تعليق مشروع استغلال غاز الجنوب التابع لشركة غاز البصرة وإيقاف العمل فيه، أما إيران فقد احتلت المركز الثالث إقليميا بعد السعودية والامارات بمشاريع بلغت قيمتها 278 مليار دولار.