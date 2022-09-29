

أسامة دياب



أشاد السفير الاسباني لدى البلاد ميغيل أغيلار بعمق ومتانة العلاقات الإسبانية - الكويتية والتي وصفها بالمتطورة على كل الأصعدة ومجالات التعاون، مؤكدا على تواصل مساعي السفارة لتطويرها بصفة عامة، وخصوصا الاقتصادية للارتقاء بها الى مستوى العلاقات السياسية والديبلوماسية بين البلدين الصديقين.



وقال أغيلار في كلمته خلال حفل أقيم بمناسبة إطلاق مجلس الأعمال الاسباني بالكويت بحضور عدد كبير من رجال الأعمال الكويتيين وممثلي شركات أجنبية، ان الاسبوع الماضي شهد حدثين مهمين ينعكسان إيجابا على العلاقات الاقتصادية، أولهما تسيير الخطوط الجوية الكويتية رحلة مباشرة الى مدريد بعد انقطاع لنحو 35 عاما، أما الحدث الثاني فيتمثل في دخول اسبانيا قطاع الرعاية الصحية في الكويت بعد توقيع إحدى الشركات اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة وشركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» لتوفير الخدمات.



وأضاف ان الرحلات المباشرة من شأنها ان تنعكس إيجابا على العلاقات الكويتية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام باعتبار اسبانيا عضوا رئيسيا فيها وعلى العلاقات الكويتية مع دول اميركا اللاتينية، مؤكدا تشجيع السفارة لإقامة المنصات التي من شأنها تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، لافتا الى ان الهدف الرئيس من إنشاء المجلس الاعمال الاسباني يتمثل في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي، موضحا ان أحد أهدافه كسفير محاولة دفع التبادل التجاري إلى الأمام عبر هذا المجلس.



من جهته، أكد رئيس مجلس الاعمال الاسباني في الكويت يحيى الشيباني ان المجلس سيساهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال تعزيز التواصل بين الشركات وخصوصا الشركات الإسبانية العاملة بالكويت.



وردا على سؤال عن أهم المشاريع التي تقوم بها الشركات الاسبانية في الكويت، قال الشيباني: الشركات الإسبانية ساهمت في بناء مصفاة الزور، وفي مشروع الطاقة الشمسية في الشقايا، وفي تقديم المنظومة إدارة الملاحة الجوية للطيران المدني ولمنظومة الاتصالات، وحاليا، هناك شركات تعمل على تجهيز برج المراقبة الجديد لمطار الكويت، وكل هذه المشاريع جزء من مشاريع رؤية كويت 2035، لذلك، فإن لإسبانيا وشركاتها مساهمة كبيرة في هذه الرؤية.



أما عن الهدف الرئيسي لهذا المجلس المؤلف من 5 أعضاء يمثلون 5 قطاعات اسبانية مختلفة، فبين انه اتاحة منصة للشركات الاسبانية لكي تتبادل الخبرات والمعلومات مع الشركات ورجال الأعمال الكويتيين الراغبين في الاستثمار في اسبانيا، لمساعدتهـــم وتوجيههـم ومشاركة خبراتنا معهم، اذن هي منصة عبارة عن شبكة علاقات لتبادل الخبرات والآراء والمساعدة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ودورنا دائما مساند للسفارة والمكتب التجاري.



بدوره، قال الملحق التجاري في السفارة ميغيل بايستيروس لوبيز إن الميزان التجاري بين البلدين كان لصلاح اسبانيا في السنوات الخمس الماضية، مبينا ان حجم الصادرات الاسبانية الى الكويت بلغ 397 مليون يورو في 2020 بزيادة قدرها 26% عن العام السابق له مقارنة بواردات من الكويت بلغت 54 مليون يورو بانخفاض 2%.