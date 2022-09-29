أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى البهيجة الثانية لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم.



وقال الخالد: يشرفني أن أرفع إلى مقام صاحب السمو الأمير، أبقاه الله، أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بتأكيد معاني الولاء والانتماء والوفاء والدعوات القلبية بموفور الصحة والعافية وطول العمر، سائلا المولى جل وعلا التوفيق والسداد الدائمين لسموه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء والنماء والرخاء وتحقيق المزيد من الرفعة والمجد التقدم والازدهار والأمن والأمان والاستقرار لكويتنا الحبيبة على الصعد كافة.



واستطـــرد محافـــظ الأحمدي: مستحضرين في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع وبكل الفخر والاعتزاز والإجلال مسيرة عطاء سموه في خدمة وطنه وأهله على امتداد عقود، ندعو المولى سبحانه أن يحفظ سموه للكويت ولمواطنيها على الدوام، نعم الوالد والقائد والمعلم، وأن يخطو وطننا الغالي في عهده الميمون المزيد من الخطوات الوثابة نحو مستقبل أكثر إشراقا تتحقق فيه الغايات في ظل الرعاية السامية الحكيمة لسموه، أبقاه الله، إنه نعم المجيب.