بداح العنزي



طلب ديوان الخدمة من البلدية كشفا بأسماء العاملين في إدارات النظافة والسلامة ومفتشي الاعلانات وبيان طبيعة الخطر والعدوي والضوضاء في عملهم.



وتضمن الديوان في كتابه، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، طلب الإفادة عن مدى استحقاق الموظفين العاملين في إدارة النظافة والسلامة ومفتشي الإعلانات والأسواق وردم النفايات وإزالة المخالفات في البلدية لبدل الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء، وذلك وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية، وطالب تزويده بالآتي:



٭ كشف بأسماء العاملين في إدارة النظافة والسلامة ومفتشي الإعلانات والأسواق وردم النفايات وإزالة المخالفات في البلدية متضمنا الاسم - الرقم المدني - المسمى الوظيفي - الأعباء والمهام.



٭ نبذة مختصرة عن الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء بمركز علمهم.



٭ ضابط اتصال يكون هو المنسق العام لبحث طلبات قرار مجلس الخدمة المدنية 2012/13.