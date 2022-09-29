سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات الأمس مستوى منخفضا جديدا هو الأدنى خلال 30 شهرا، إذ تقوضت جاذبية المعدن النفيس وسط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بسبب توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة بشكل أكثر حدة.



وخلال جلسة الأمس، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1626.79 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد تسجيل أدنى مستوى منذ أبريل 2020 عند 1613.60 دولارا في وقت سابق من الجلسة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1653.10 دولارا.



وسجل الدولار، الملاذ الآمن المنافس للذهب، مستوى مرتفعا جديدا هو الأعلى خلال عقدين، ما أضر بالطلب على الذهب المقوم بالدولار من المشترين المتعاملين بعملات أخرى، فيما أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى تغذية مخاوف الركود في الأسواق المالية.



ولم يتمكن الذهب من الاستفادة من انهيار الأسهم في الآونة الأخيرة، إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس التي لا يدر عوائد، كما تضرر الذهب من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2008.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2% إلى 18.21 دولارا للأوقية، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 17.94 دولارا في وقت سابق في الجلسة.



وتراجع البلاتين 0.9% إلى 840.03 دولارا بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ الخامس من سبتمبر، وانخفض البلاديوم 0.7% إلى 2073.03 دولارا.



في هذا السياق، قال إيليا سبيفاك، وهو محلل استراتيجي للعملات في «دايلي إف.إكس»، «هناك توقعات لرفع أكبر لأسعار الفائدة.. دولار أميركي قوي وأسعار فائدة حقيقية أعلى.. لا شيء من ذلك يبشر بالخير بالنسبة للذهب».



وكرر تشالز إيفانز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، وجيمس بولارد نظيره في سانت لويس، ونيل كاشكاري في منيابوليس، تعهد البنك المركزي الأميركي بالتركيز على معالجة التضخم المرتفع، وقال إن المركزي الأميركي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.50% و4.75%.