عادت المشدات (الكورسيه) والكعوب العالية للأحذية بقوة إلى الموضة النسائية من خلال تشكيلة «ديور» المستوحاة من الملكة كاترين دي ميديتشي، بعدما استغرقت النساء قرونا للتحرر من هذه القطع المقيدة.



وقالت المديرة الفنية للمجموعات النسائية لدى «ديور» الإيطالية ماريا غراتسيا كيوري لوكالة فرانس برس إنها تحمست لوجود «عناصر في الملابس» توحي بالأجواء الملكية.



وكانت الإيطالية كاترين دي ميديتشي التي انتقلت إلى البلاط الملكي الفرنسي عام 1533، قصيرة القامة. وهي أول من استخدم كعوب الأحذية العالية لتبدو أطول، وعملت على جعل جسمها مشدودا.



وأقيم العرض الذي ترافق مع عرض راقص، في جناح حول إلى مغارة في حديقة التويلري التي كانت كاترين دي ميديتشي تنظم فيها حفلاتها.