اعتقلت سلطات جنوب أفريقيا وزير المناجم السابق، موسيبنزي زوان بتهمة الاحتيال والفساد، ليواجه هيئة الادعاء الوطنية بشأن ما يتعلق بسرقة أموال الدولة خلال فترة حكم الرئيس السابق جاكوب زوما.



ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للانباء أمس الأربعاء عن مديرية التحقيق قولها في بيان لها، إن زوان مثل أمام محكمة جزئية في بلومفونتين، عاصمة مقاطعة فري ستيت بوسط البلاد.



وقررت المحكمة الافراج عن زوان بكفالة قيمتها 10 آلاف راند (553 دولارا)، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في الثاني من نوفمبر المقبل.



وكان التحقيق القضائي بشأن وقائع الفساد خلال فترة حكم جاكوب زوما التي استمرت تسعة أعوام، أوصت في وقت سابق من العام الحالي بأن يتم التحقيق مع وزير المناجم السابق، على خلفية مزاعم تورطه في فضيحة «إستينا».



وكان زوان يقوم من قبل بإدارة الزراعة في مقاطعة فري ستيت، في التوقيت الذي تم إطلاق المشروع.