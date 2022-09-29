ناهد إمام



قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، إن مصر عرفت أول تحرك قانوني منظم لأنظمة التأمين الاجتماعي منتصف القرن الـ 19 تحديدا عام 1854، مشيرا إلى أنه على مدار ما يقرب من ثلاثة قرون تراكمت الخبرات التشريعية والتنظيمية، مما جعل مصر مرجعا للعديد من دول المنطقة.



جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السادسة والذي يعقد لمدة يومين، بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص»، لمناقشة التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد بالعالم العربي وكيفية التغلب عليها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين العرب وممثلين عن منظمات وشركات دولية.

ولفت عوض إلى أن نظام التأمين الاجتماعي مر بالعديد من التحديات عبر هذه المدة الطويلة، لعل أبرزها حديثا «التشابكات المالية بين الهيئة وكل من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي».