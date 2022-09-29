القاهرة ـ هالة عمران



أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، أن المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سيجري عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.



وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ خلال اجتماع الحكومة امس ـ اهتمام القيادة السياسية بمواصلة تحقيق نقلة نوعية في المجالات الاستثمارية من خلال التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة، في عدة محافظات، والتي أسهمت في توفير فرص العمل المباشرة، منوها بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، المنطقتين الاستثماريتين ببنها في محافظة القليوبية، وميت غمر بالدقهلية، وتفقد عددا من المصانع بالمنطقة الحرة في مدينة نصر.



وعرض رئيس الوزراء، خلال اجتماع المجلس، الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادي، والمحاور التي تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكدا أنه سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل، الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر، مع إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.



وعلى جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الواسع بمختلف الجوانب المتعلقة بترتيبات الإعداد لانعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن التنسيق يتم على قدم وساق بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر، من أجل الخروج بهذا الحدث الدولي المهم بصورة تعكس قدرة مصر على تنظيم تلك الفعاليات الدولية بمستوى عال ومبهر.

وخلال الاجتماع، أوضح مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، ومن ثم تعمل دوما على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.