أعلنت الاستخبارات التركية عن «تحييد» مسؤولة في حزب «العمال الكردستاني» (PKK) المصنف إرهابيا، وتدعى صباح أوغور، المدرجة على «النشرة الحمراء» للمطلوبين بوزارة الداخلية التركية.



وبحسب ما نقلته وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر أمنية تركية، فإن العملية نفذتها الاستخبارات التركية في حي الشيخ مقصود، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، في قلب مدينة حلب، بعد متابعة من قبل «فريق مختص». وتعتبر انقرة ان «قسد» هي امتداد سوري لحزب العمال الكردستاني. وأضافت ان العملية تمت بعد وصول معلومات للاستخبارات التركية تفيد بانتقال أوغور من العراق إلى سورية.



وبحسب الوكالة، فإن أوغور الملقبة بـ«شيلان أمغيهان»، كانت مسؤولة عن العديد من فعاليات التنظيم في سورية والعراق، إضافة إلى تركيا.



وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن أمس الأول مقتل شرطي وإصابة آخر في «هجوم إرهابي» استهدف مقرا للشرطة بولاية مرسين جنوبي البلاد. وأوضح صويلو في تصريح للصحافيين أن منفذي الهجوم امرأتان تنتميان إلى تنظيم «بي كا كا»، فيما قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار أمس، إن لدى بلاده معلومات تفيد بأن منفذي هجوم مرسين خططوا له في سورية.