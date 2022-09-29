الدوحة - فريد عبدالباقي



عادت بعثة منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى الدوحة أمس بعد أن أنهى المرحلة الثانية من تحضيراته لكأس العالم 2022، حيث اكتفى بالتعادل الإيجابي أمام منتخب تشيلي 2-2، خلال اللقاء الذي أقيم مساء أول من أمس على ستاد «فيولا بارك» بالنمسا، ضمن المباريات الودية في فترة التوقف الدولي «FIFA Days» لشهر سبتمبر الجاري.



تقدم منتخب تشيلي بهدف أليكسيس سانشيز في الدقيقة 37، وسجل العنابي هدفين متتاليين عن طريق أكرم عفيف، وحسن الهيدوس في الدقيقتين (59 و67)، وأدرك أرتورو فيدال التعادل لتشيلي في الدقيقة 79، وقبل نهاية المباراة بـ 6 دقائق تمكن حارس العنابي مشعل برشم من إنقاذ مرماه من هدف ثالث لتشيلي بعد أن نجح في التصدي لركلة جزاء لعبها سانشيز، ليحسم التعادل نتيجة المباراة.



وكان المنتخب القطري لعب خلال معسكره الأوروبي 3 مباريات ودية خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث خسر أمام كرواتيا تحت 23 عاما 0-3، وكندا 0-2.



ومن المقرر أن يستأنف المنتخب القطري تدريباته خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامجه الإعدادي لمونديال قطر يوم 2 أكتوبر المقبل، ويخوض خلاله العنابي عدة حصص تدريبية من بينها حصة مفتوحة.



ويلعب منتخب قطر، في المجموعة الأولى بكأس العالم برفقة منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا، وسيخوض المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور يوم 20 نوفمبر المقبل.



هذا، وأكد الرئيس التنفيذي لكأس العالم قطر 2022 ناصر الخاطر، أن العائدات الاقتصادية لمونديال قطر ستصل إلى 17 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المصروفات والتي تصل إلى 8 مليارات دولار.



وتحدث الخاطر لبرنامج «بعد أمس» على الجزيرة بودكاست عن كلفة المونديال قائلا ان تكلفة مشاريع المونديال والمصروفات تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار وهو رقم طبيعي، وأقل من بعض البطولات السابقة، مثل البرازيل وروسيا، مشيرا إلى أن العائد المادي على الاقتصاد القطري يصل إلى 17 مليار دولار، وبالتالي يمثل أكثر من الضعف.



وعن الإقبال على التذاكر، قال الخاطر: هناك إقبال كبير على التذاكر، حيث يصل عدد التذاكر الى 3.1 ملايين تذكرة وعدد المتقدمين على التذاكر وصل إلى أكثر من 80 مليونا، ويبقى نحو 35% من التذاكر، خاصة أن هناك جزءا كبيرا من التذاكر لمباريات كبيرة، وسيكون متاحا للحصول على التذاكر لنهاية المونديال.