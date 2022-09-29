القاهرة - سامي عبدالفتاح



أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري حازم إمام أن المنتخب المصري اتفق على مواجهة بلجيكا وديا يوم 18 نوفمبر المقبل في الكويت، مع إمكانية اللعب مع المنتخب الوطني الكويتي بعدها بأيام وجار الاتفاق عليها.



وكان منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي فيتوريا قد فاز في تجربته الدولية الثانية على منتخب ليبيريا بثلاثية نظيفة، وهي التجربة التي لم يشارك فيها لاعب ليفربول محمد صلاح. وسجل ثلاثية مصر عمر مرموش والمدافع محمد عبدالمنعم، وأحمد حسن كوكا من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة.



وأشاد البرتغالي روي فيتوريا، بمعسكر الإعداد الأول له مع منتخب مصر، وقال عقب المباراة: «التجربتان الوديتان مع النيجر وليبيريا حققتا الأهداف المرجوة منهما، كما أن المعسكر كان رائعا وتمنيت مده أسبوعا آخر، لأنني حاولت بناء الفريق وفقا لطريقة لعبي لكن الوقت كان ضيقا بعض الشيء».



ومع عودة اللاعبين الدوليين الى أنديتهم، يواصل فريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر الاستعداد لظهوره الرسمي الأول والذي سيكون أمام الاتحاد المنيستيري التونسي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري الأبطال، والتي ستكون يوم 8 أكتوبر في العاصمة التونسية، كما يستعد الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا لخوض الدور نفسه أمام فريق فلابيو البروندي، والتي ستقام أيضا يوم 8 أكتوبر في ليبيريا.