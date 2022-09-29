مريم بندق



يرأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء صباح السبت المقبل، وذلك تمهيدا لرفع استقالة الحكومة إلى القيادة السياسية فور إعلان نتائج الانتخابات تنفيذا لنص المادة 57 من الدستور التي تنص على انه «يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة».



هذا، وتدور عجلة المشاورات التقليدية للقيادة السياسية مع رؤساء مجالس الأمة ورؤساء مجالس الوزراء السابقين، تمهيدا لإعلان الأمر الأميري بتكليف الحكومة بتيسير العاجل من الأمور والأمر الأميري بتسمية رئيس الوزراء وتكليفه بترشيح أسماء الوزراء.



وعلمت «الأنباء» أن رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح سيعود إلى البلاد غدا الجمعة بعد أن مثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت منتصف الشهر الجاري بنيويورك. وبحسب المؤشرات فإن إجازة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كانت «إجازة عمل» حيث خصصها لدراسة ترشيحات الوزراء الذين سينضمون إلى الحكومة الجديدة المقرر إعلانها خلال أسبوعين بعد إعلان نتائج الانتخابات. وردا على سؤال حول دخول مزيد من السيدات إلى الحكومة الجديدة، أجابت المصادر: ليس هناك ما يمنع من الاستعانة بأكثر من امرأة، خصوصا أنها أثبتت نجاحات لافتة في الوزارات التي تولتها، إلى جانب أن بعض الوزارات تحتاج إلى امرأة.

رئيس الوزراء يعود إلى البلاد الجمعة و استقالة الحكومة على طاولة اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يعقد صباح السبت

علمت " الأنباء" أن رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح سيعود إلى البلاد الجمعة المقبل بعد أن مثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت منتصف الشهر الجاري بنيويورك.

وعلمت " الأنباء " أيضا أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا استثنائيا صباح السبت المقبل ، وذلك تمهيداً لرفع استقالة الحكومة إلى القيادة السياسية فور إعلان نتائج الانتخابات.

"التواصل الحكومي" ينشر آلية تصويت الناخبين في الانتخابات غداً

نشر مركز التواصل الحكومي آلية تصويت الناخبين في الانتخابات غدا حسب الجدول التالي :

"التواصل الحكومي" يحدد خطوات التعرف على بيانات الناخب عبر تطبيق سهل أو موقع "الداخلية"

حدد مركز التواصل الحكومي خطوات سهلة للناخبين للتعرف على بيانات الناخب عبر تطبيق سهل أو موقع وزارة الداخلية حسب الخطوات التالية :