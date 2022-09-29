بيروت ـ منصور شعبان



قال رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل، إن «النائب شربل مارون كان يعبر عن رأيه وفكره»، في قضية اطلاقه مواقف نارية من أمام منزل القاضي سهيل عبود أثناء تظاهرة احتجاج لإطلاق الموقوفين بقضية انفجار مرفأ بيروت، ووصف القاضي سهيل عبود بـ«المافيا» وعدد من القضاة بـ«المجرمين» وبأن «القضاء فاسد وميليشيا».



ولفت: «حتى لو أراد النائب أن يتنازل عن حصانته لا يستطيع، والحصانة تمنع استدعاء النائب، الا اذا ارتكب جرما مشهودا مثل القتل، لا اذا عبر عن رأيه ورأي الناس ومن يمثلهم».



و خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر حزبه بمبنى ميرنا الشالوحي، خصصه للدفاع عن النائب مارون، سأل: «هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتع بالحصانة النيابية؟».



وتابع: «اذا تعرض رئيس الجمهورية الى الاهانة تتحرك النيابة العامة تلقائيا، ولكن 3 سنوات من الشتائم على رئيس الجمهورية لم نر قاضيا واحدا تحرك في هذا الاتجاه، واليوم نرى استدعاء نائب فقط لأنه عبر عن رأيه».