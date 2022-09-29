بيروت ـ أحمد عزالدين



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا التي تقوم بجولة على المسؤولين في لبنان، وجرى عرض موضوع الاستحقاق الرئاسي وفرص نجاح الدعوة التي وجهها بري لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم، كما جرى عرض مواقف الكتل المختلفة والمرشحين الجديين.



من جهة ثانية، اجتمع الرئيس بري مع وزير التربية عباس الحلبي الذي أوضح ان البحث تناول ما يسهل عودة التلاميذ إلى الصفوف وافتتاح العام الدراسي في المدارس الرسمية ابتداء من أول الأسبوع المقبل، خصوصا ان قانون الموازنة نص على عطاءات تتصل بالهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والتعليم المهني وكذلك في الجامعة اللبنانية وقد اطمأننت إلى التفسيرات التي تلقيتها من الرئيس بري في شأن استفادة جميع العاملين في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية.



وأضاف: من جهة ثانية تحدثت مع دولة الرئيس في عدة مشاريع قوانين تنوي وزارة التربية ان تتقدم بها من المجلس النيابي الكريم لاسيما فيما يتصل بجهة رسوم الامتحانات ومخالفات الجامعات الخاصة، وتعديلات في قانون التعليم العالي، كذلك فيما يخص قانون الجامعة اللبنانية وتخويلها إجراء الاستثمارات وتمديد العمل بقانون التعليم المدمج في التعليم العالي.