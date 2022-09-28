بحضور آمر قاعدة سالم الصباح الجوية العميد الركن طيار ظافر راشد العجمي، أقيم عصر اليوم حفل استقبال وصول الدفعة الثالثة من طائرة اليوروفايتر تايفون إلى أرض الوطن، حيث حطت طائرتان في قاعدة سالم الصباح الجوية التابعة للقوة الجوية الكويتية من طراز ‏( تايفون ترانش 3 ).

و تعتبر هذه النوعية من أحدث المقاتلات متعددة الأدوار وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة استجابة عالية السرعة.

والجدير بالذكر أن الطائرتين من أصل 28 طائرة تم البدء في تسليمها للقوة الجوية مؤخرا كثمرة لمشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية، حيث حققت الطائرات المستلمة 100 ساعة طيران.

حضر الحفل السفير الإيطالي لدى دولة الكويت كارلو بالدوتشي والملحق العسكري الإيطالي لدى البلاد العقيد سالفاتوري فيرارا وعدد من ضباط القوة الجوية .