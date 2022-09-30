يعقوب العوضي



أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر غلوب)، عن وقوع الكويت في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من تاوباتي البرازيلي وكيلسي الپولندي، فيما جاء فريق الخليج السعودي في المجموعة الأولى مع كل من ماغديبورغ الألماني وسيدني الاسترالي، كما حل الأهلي المصري في المجموعة الثانية الى جانب مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي، أما المجموعة الرابعة فضمت برشلونة الإسباني وكلوب المكسيكي والترجي التونسي.



وأقيمت القرعة مساء أمس في المملكة العربية السعودية التي ستستضيف البطولة التي تنطلق من 18 أكتوبر المقبل الى 23 منه.



وجاء تأهل الكويت بعد فوزه بلقب البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري والكأس، وكانت استعداداته عبر اقامة معسكر خارجي في البوسنة والمشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال التي احتل فيها المركز الثالث في تونس مؤخرا.