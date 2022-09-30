قام رئيس النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ م.طلال السرحان بتكريم الأبطال الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى والمشاركين في بطولة الكويت المفتوحة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء التي نظمها الاتحاد والنادي الكويتي للغوص والإنقاذ بإشراف الاتحاد الدولي للغوص «سيماس»، حيث أقيمت منافسات البطولة في جزيرة قاروه.



وحصل على المركز الأول في فئة التصوير الفوتوغرافي - الصورة المقربة بدر العطار ومساعده أحمد الصفي ونال المركز الثاني عبدالله الكندري ومساعده صلاح الكندري والمركز الثالث عبدالله الحنينان ومساعده عبدالوهاب الحنينان، أما في فئة التصوير الفوتوغرافي - فئة الإبداع فقد حصل عبدالله الحنينان ومساعده عبدالوهاب الحنينان على المركز الأول وجاء في المركز الثاني علي حماد ومساعده حسين الحداد فيما ذهب المركز الثالث إلى بدر العطار ومساعده أحمد الصفي، وفي مسابقة فئة الفيديو الصامت - الكاميرا الاحترافية تمكن حامد أحمد ومساعدته ايناس جاسم من الظفر بالمركز الأول، وحل ثانيا علي عناني ومساعده محمد بدر، وحصل على المركز الثالث محمد مكي ومساعده ضايف الشمري، فيما تمكن طالب العبدالجليل ومساعده عبدالله علي من تحقيق المركز الأول في فئة الفيديو الصامت - أكشن كاميرا، وجاءت في المركز الثاني لورا الجمعة ومساعدها فرانكي، فيما ذهب المركز الثالث كوثر الشامي ومساعدها محمد الشطي.



من جهته، قال مدير لعبة التصوير تحت الماء النادي وعضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للغوص «سيماس» مهدي بن حيدر أن البطولة شهدت مشاركة 38 متسابقا ومتسابقة وهو عدد يعتبر مميزا في انطلاق البطولة والتي أدار منافساتها 4 حكام من الكويت و4 آخرون من خارجها، مشيرا إلى أن اللجنة كانت برئاسة هاني بن حسين، بالإضافة إلى 15 منظما، مشيرا إلى أن كل تلك الأمور والترتيبات ساهمت في إظهار البطولة بشكل مميز.