ناصر العنزي



تعود المنافسة في مباريات دوري زين للدرجة الممتازة من جديد بعد فترة توقف، حيث تقام غدا مباراتان ضمن مواجهات الجولة الخامسة، تجمع الاولى التضامن صاحب المركز الثامن بـ 4 نقاط مع الساحل الأخير الخالي رصيده من النقاط على ملعب الأول، وفي الثانية يبحث العربي الذي يحل في المركز التاسع بـ 3 نقاط عن أول فوز له عندما يستضيف الجهراء الثالث برصيد 7 نقاط على ملعبه صباح السالم.



وتقام بعد غد السبت مباراتان أيضا، حيث يستضيف النصر القادسية ويلتقي الكويت على ملعبه مع الفحيحيل.



وفي مباراتي الغد، فإن التضامن يسعى في مواجهته مع الساحل إلى تعويض ما فاته من نقاط التقدم إلى المنطقة الآمنة بعدما قدم أداء جيدا بعد تعادله مع العربي 1-1، لذلك أصبح مؤهلا بإشراف مدربه جمال القبندي لتحقيق الفوز اليوم. من جانبه، فإن الساحل الذي خسر مبارياته الأربع الماضية ودخل مرماه 11 هدفا بات عليه لزاما تحقيق الفوز اليوم وإلا سيكون مصير مدربه محمد دهيليس في خطر.



وفي مباراة العربي والجهراء، فإن الأنظار تتجه صوب الحالة الغريبة التي ظهر عليها الأخضر في الدوري حتى الآن بعد ما عجز عن تحقيق فوز واحد وظل في مركز متأخر لا يتناسب واسمه، وسيلعب الأخضر اليوم بقيادة مدربه الجديد البوسني روسيمير سيفيكو.



من جانبه، فإن الجهراء بمدربه السلوفيني ساندي يعيش حالة مزدهرة، وفوزه اليوم سيمنحه الصدارة مؤقتا فهل يفعلها أبناء الجهراء ويلحقون الخسارة بالعربي أسوة بالكويت والقادسية؟