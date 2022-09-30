أكدت الكويت أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوصول الى التحول الرقمي، فيما شددت على حرصها على تعزيز مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال بناء بنية تحتية رقمية متطورة.



جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر أمام مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعقد في رومانيا تحت مظلة الأمم المتحدة. وقال العمر في اتصال هاتفي مع (كونا) إن كلمة الكويت أمام المؤتمر استعرضت أهمية الاستمرار بضخ المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا الرقمية من أجل نشر شبكات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية في جميع أنحاء البلاد من اجل تقديم أفضل الخدمات بجودة عالية.



وتشارك الكويت في أعمال المؤتمر الذي تستمر أعماله في الفترة من الـ 26 سبتمبر الجاري حتى الـ 14 من أكتوبر المقبل بوفد برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر.



وانضمت الكويت إلى الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 1959 وهي عضو في مجلس الاتحاد منذ عام 1982.



ويعتبر مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعقد كل أربع سنوات السلطة العليا للاتحاد في تحديد السياسات العامة لتحقيق أهداف الاتحاد وإقرار دوره في المستقبل.