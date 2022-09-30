أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش وصول الدفعة الثالثة من طائرة اليوروفايتر تايفون إلى أرض الوطن من طراز (تايفون ترانش 3) معززة الجاهزية القتالية للقوة الجوية الكويتية. وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة برئاسة الأركان في بيان صحافي ان الطائرة من أحدث المقاتلات متعددة الأدوار وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة استجابة عالية السرعة. وذكرت أن هذه الدفعة عبارة عن طائرتين من أصل 28 طائرة تم البدء في تسليمها للقوة الجوية مؤخرا كثمرة لمشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية حيث حققت الطائرات المستلمة 100 ساعة طيران. وأشارت الى إقامة حفل لاستقبال الدفعة الثالثة، حيث حطت الطائرتان في قاعدة سالم الصباح الجوية التابعة للقوة الجوية بحضور آمر القاعدة العميد الركن طيار ظافر العجمي والسفير الإيطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي والملحق العسكري الإيطالي العقيد سالفاتوري فيرارا وعدد من ضباط القوة الجوية.