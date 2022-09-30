العتيبي: إجراءات «الدفاع» تسهم في حل مشكلة انتظار أصحاب الطلبات القديمة

العنزي: تنازل «الدفاع» عن أراض ينعش سوق الإعمار بـ 4 آلاف وحدة سكنية

عبدالله: إنشاء محافظة سابعة بالمنطقة الجنوبية يساعد على حل المشكلة الإسكانية

الدوسري: القضية الإسكانية من أهم القضايا وتوفير الأراضي من شأنه العمل على الاستقرار الأسري

الماجدي: التنازل عن موقع معسكر لواء الجنوب في «غرب صباح الأحمد السكنية» مبادرة جيدة

عاطف رمضان

أشاد عدد من مسؤولي اللجان الشعبية باهتمام مجلس الوزراء بالرعاية السكنية وما تم خلال انعقاد جلساته من موافقة وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، على التنازل عن موقع معسكر لواء الجنوب بغرب مدينة صباح الأحمد السكنية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو التنازل الثاني من قبل «الدفاع» للرعاية السكنية. وأضافوا في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء» أن هناك توجها جادا من الحكومة للإسهام في حل المشكلة الإسكانية، مشيدين كذلك بقرارات مجلس الوزراء بتكليف بلدية الكويت باتخاذ إجراءات لتخصيص المواقع المحددة في التقرير المعد من قبل لجنة حصر الأراضي للمشاريع السكنية في المنطقة الحضرية. ولفت البعض الى أن تحرير الأراضي يسهم في حل مشكلة انتظار أصحاب الطلبات القديمة، وان تنازل «الدفاع» عن هذه الأراضي من شأنه انعاش سوق الأراضي. واقترح البعض انشاء محافظة جديدة سابعة في المنطقة الجنوبية من البلاد، خاصة ان المناطق الداخلية أصبحت مزدحمة وان ذلك من شأنه أن يعمل على الاستقرار الاسري للمواطنين، وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل شركات المقاولات والأيدي العاملة وفتح فرص وظائف للمواطنين. وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قال رئيس الجماعة التنموية م.خالد العتيبي إن تحرير مزيد من الأراضي أمر من شأنه أن يخدم أصحاب الطلبات القديمة، خصوصا إذا كانت هذه الأراضي تقع بالقرب من المناطق الحضرية مثل جنوب القيروان ومنتزه أبوحليفة وغرب هدية والصليبية الزراعية وأرض المعسكر وغيرها من الأراضي غير المستفاد منها حاليا.



وأضاف العتيبي ان ذلك سيسهم في حل مشكلة انتظار أصحاب الطلبات القديمة والذين يعانون بشكل يومي وذلك بسبب زيادة عدد أفراد أسرهم وارتفاع الإيجارات الأمر الذي يضاعف مسؤولية المسؤولين تجاههم.



وطالب العتيبي الجهات المعنية بالتعامل مع المشكلة الإسكانية بشكل عاجل وتحويل الأراضي بأسرع وقت ممكن إلى قسائم سكنية تلبي احتياجات هذه الأسر.



وزاد قائلا: رصدنا مؤخرا توجها جادا للقيادة السياسية في الإسهام بحلحلة هذا الملف الشائك.



من جانبه، أفاد رئيس لجنة أهالي مدينة المطلاع خالد العنزي، ان تنازل وزارة الدفاع للمرة الثانية عن أراض لاقى إشادة كبيرة من قبل الكثير من المواطنين، مشيرا الى أن ذلك من شأنه ان ينعش سوق الأراضي بـ 4 آلاف وحدة سكنية.



وأضاف العنزي ان تحرير الأراضي أمر مهم، خاصة أنها سيستفيد منها المواطنون الذين يستحقونها وينتظرون دورهم في السكن الخاص الذي طال انتظاره، مشيرا الى أن الأراضي التي تنازلت عنها وزارة الدفاع ليست كافية في ظل زيادة الطلبات الإسكانية الى 120 أو 130 ألف طلب، وان توفير الأراضي سيحل هذه المشكلة خاصة ان الكويت دولة غنية وتستطيع التعاقد مع شركات محلية وعالمية لتنفيذ البنى التحتية للمدن الجديدة.



وزاد قائلا: لدينا أراض في جنوب القيروان وارض المعسكرات في الجهراء والوفرة لابد من توزيع مزيد من المباني منخفضة التكاليف.



وفي السياق ذاته، أفاد رئيس لجنة أهالي مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية علي عبدالله، ان التنازل عن موقع معسكر لواء الجنوب في غرب صباح الأحمد السكنية مبادرة طيبة من قبل مجلس الوزراء وكذلك وزارة الدفاع، مشيرا الى أن ذلك من شأنه أن يعمل على زيادة عدد سكان المناطق الجنوبية.



وأعرب عبدالله عن أمله في سرعة تنفيذ ما تطرق اليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه فيما يخص التنازل عن موقع معسكر لواء الجنوب وتخصيص المواقع المحددة وحصر الأراضي الفضاء للمشاريع السكنية، وان تكون هناك بدائل سكنية متنوعة للمواطنين، بالاضافة الى التعاون مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية أو المطورين العقاريين لسرعة انجاز هذه المشاريع.



واقترح عبدالله بإنشاء محافظة جديدة سابعة في المنطقة الجنوبية من البلاد لتخدم عدة مناطق ومدن جديدة خلال السنوات المقبلة، مشيرا الى أن إنشاء مدن جديدة في المناطق الجنوبية، وكذلك الشمالية مطلب مهم خاصة ان المناطق الداخلية والقريبة أصبحت مزدحمة.



ولفت الى أن مدينة المطلاع السكنية يمكن أن تكون محافظة سابعة تحوي العديد من الخدمات والجامعات والمستشفيات وجميع المباني الحكومية والمولات التجارية وغيرها من الخدمات التي يحتاج اليها المواطن خاصة في ظل زيادة سكان الكويت خلال السنوات المقبلة.



وأعرب عبدالله عن تفاؤله بالحكومة الجديدة بقيادة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من خلال التحركات الإيجابية الاخيرة لحل القضية الإسكانية.



بدوره، قال رئيس لجنة أهالي المطلاع سباع الدوسري إن القضية الإسكانية في الكويت تعد من أهم القضايا، مشيرا الى أن تحرير الأراضي وتسليمها للرعاية السكنية ومستحقي الرعاية السكنية من شأنه أن يعمل على الاستقرار الأسري للمواطنين.



وأضاف الدوسري انه من خلال توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد، بالتنازل عن أراضي معسكر الجهراء والمنطقة الواقعة جنوب غرب صباح الأحمد السكنية من شأنه أن يسهم في تقليل عدد الطلبات الإسكانية.



ولفت الى أهمية ما صرحت به المؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤخرا فيما يخص التزامها بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية، كذلك مقترح المجلس البلدي بتشكيل لجنة لتحرير الأراضي من شأنه أيضا أن يعمل على استقرار الأسر الكويتية، وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل شركات المقاولات والأيدي العاملة وفتح فرص وظائف للمواطنين.



وأعرب الدوسري عن شكره لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد لهذه المبادرة الطيبة التي لاقت الإشادة من قبل كثير من المواطنين.



وزاد قائلا: لا ننسى دور بلدية الكويت في تحرير الأراضي وتسليمها للرعاية السكنية لتسليمها لمستحقيها.



بدوره، قال الناطق الرسمي باسم لجنة أهالي المطلاع السكنية ياسر الماجدي إن التنازل عن موقع معسكر لواء الجنوب في غرب صباح الأحمد السكنية وما تطرق اليه مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة هي مبادرة جيدة خاصة أن هذه الأراضي كانت غير مستغلة، وأن ذلك يشير الى توجه مجلس الوزراء لتوزيع الأراضي والاتجاه نحو المسار الصحيح كما كنا نطالب بذلك مؤخرا.



وأضاف الماجدي ان مجلس الوزراء التمس رسالة المواطنين، وهي مبادرة طيبة من الحكومة لإصلاح المسار، معربا عن أمله ان يتم توزيع مزيد من الأراضي كل سنة، خاصة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية صرحت مؤخرا بأنها ملتزمة بتوزيع 12 ألف قسيمة للمواطنين.



وأشار الى أن هناك كثيرا من الأراضي الفضاء منها غرب هدية ومنتزه ابوحليفة والعديد من المناطق الاخرى، وان تحرير مزيد من الأراضي مطلب مهم في ظل زيادة التعداد السكاني للبلاد ومع زيادة الطلبات الإسكانية.





