القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال جميع العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة، فضلا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي تابع - خلال الاجتماع - مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة توشكى بجنوب الوادي، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.



واطلع الرئيس السيسي أيضا على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية.



في سياق آخر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص تعكس تقدير جهود مصر في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم.



وأهدت اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي الرئيس السيسي جائزتها الدولية، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرا لما يقدمه الرئيس السيسي من دعم لهم.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أكد على الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف.